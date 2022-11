Prix Goncourt 2022 : "C'est un petit livre, il n'y a pas d'écriture", tacle Tahar Ben Jelloun

Le sacre de Brigitte Giraud pour son livre Vivre vite restera dans les mémoires du Goncourt : une victoire au 14e tour d'un scrutin très serré face au Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli. Résultat, certains membres du jury, et c'est inédit, sont allés jusqu'à exprimer publiquement leur désaccord.

"La bienséance voudrait dire que je suis solidaire. Je ne suis pas du tout solidaire cette fois-ci. Je suis vraiment en colère, parce que nous avons fait une grave erreur. Le livre Le Mage du Kremlin est un grand livre qui nous éclaire sur l'époque. Et là, on s'est arrêté à un livre qui n'est pas mal, je n'ai rien contre Brigitte Giraud. Mais c'est un petit livre, il n'y a pas d'écriture", dénonce Tahar Ben Jelloun.

"On est très amis avec Tahar", réplique de son côté Paule Constant. "Là, on est un peu en froid. On n'est pas d'accord, mais on s'aime", conclut-elle.

