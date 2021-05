publié le 07/05/2021 à 21:58

Jean-Louis Aubert, Pomme, PLK, Alain Souchon, Catherine Ringer et tant d'autres seront au Printemps de Bourges du 22 au 27 juin prochain. Invité de RTL ce vendredi, Boris Vedel, président du festival, s'est réjoui qu'il puisse se tenir cette année, après l'annulation de l'an dernier. Les salles seront en configuration assise et distanciée avec port du masque obligatoire sur l'ensemble du site du festival, en intérieur comme en extérieur.

"C'était pas loin", de l'annulation dit-il. "Du 22 au 27 juin, le Printemps de Bourges va jouer dans plusieurs salles, qui seront toutes dans une jauge maximale de 1.000 personnes. Les gens seront distanciés, on parle de 65% de jauge dans les salles", explique-t-il. "Vous pourrez poser votre veste à côté de vous et avoir tous vos amis puisqu'on pourra s'assoir par groupe. C'est quasiment un concert normal, assis", poursuit Boris Vedel.

"Ce sera le mieux qu'on puisse avoir et c'est tout ce qu'on espérait depuis des mois, retrouver les artistes sur scène", se réjouit le président du festival. "Ce sont des concerts assis, on pourra s'assoir par groupe de 1 à 6. Franchement c'est très sûr, bien plus sûr que d'aller dans un magasin ou prendre le train", affirme-t-il, précisant qu'il y aura "des flux de circulation pour s'assurer que les gens ne se croisent pas trop dans les couloirs".