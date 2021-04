publié le 04/04/2021 à 10:40

Le monde de la culture est à l'arrêt : plusieurs festivals ont d'ores et déjà annulé leurs concerts cette année. Le Solidays, le Hellfest et les Eurockéennes de Belfort ne se tiendront pas, les organisateurs ayant jeté l'éponge en raison de la crise sanitaire. On s'inquiète également pour les autres grands rendez-vous, comme "Le Printemps de Bourges", décalé du 22 au 27 juin alors qu'il devait se tenir en mai. Ses organisateurs, dans l'attente des mesures sanitaires détaillées, tentent de faire de la résistance.

Son directeur général déplore des "dissonances dans les annonces gouvernementales". "Il est logique que de nombreux festivals ont été annulés car il faut savoir que les festivals n'ont pas tous les mêmes formats : beaucoup d'entre eux ne peuvent pas s'accommoder des nouvelles restrictions annoncées", précise Boris Vedel.

Le Printemps de Bourges se tiendra-t-il ? Les organisateurs restent dans l'attente. "Il nous faut le feu vert officiel pour la commercialisation du spectacle. Pour l'édition de cette année, on va serrer les dents en espérant que notre projet se concrétise", poursuit-il, regrettant que les organisateurs "ne savent toujours pas quand".

Boris Vedel rappelle que pour vendre des billets, "plusieurs semaines de commercialisation" sont nécessaires "en amont" de l'évènement, or cet amont, "nous ne l'avons toujours pas", explique-t-il.