Pourquoi parle-t-on du "talon d'Achille" ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.



L'histoire d'Achille. Héros légendaire de la guerre de Troie, fils de Pélée, roi de Phthie en Thessalie, et de Thétis, une Néréide (nymphe marine). L'histoire est tirée du livre Dieux 40 dieux et héros grecs, qui dresse le portrait et les aventures de 40 dieux et déesses, héros et héroïnes de la mythologie grecque.

Gaia, Zeus, Prométhée, Pandore, Athéna, Poséïdon, Œdipe, Antigone, Orphée, Hélène, Achille, Phèdre... Pour chacun des dieux et héros : sa généalogie, ses alliés et ses ennemis, ses attributs et les épisodes clés de son histoire et des mythes qui lui sont associés.

Texte Sylvie Baussier, illustré par Almasty.





Dieux Crédit : Gallimard Jeunesse

En partenariat avec Gallimard Jeunesse, Laurent Marsick vous propose chaque jour une histoire pour les enfants. Chaque histoire est lue par un ou une journaliste de la rédaction de RTL.



