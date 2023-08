Pourquoi l'écrivaine George Sand s'est-elle appelée ainsi ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi il est essentiel que vos enfants connaissent la vie de Magellan, Pythagore, Zeus mais aussi le couteau suisse, le K-way ou encore Nina Simone, Frida Kahlo et Maya Angelou et tant d'autres ? Qui était Marie Curie et pourquoi une pomme a changé notre façon de voir le monde ?

Tous ces personnages, tous ces génies sont entrés dans la légende, certains ont changé le monde.

L'histoire de George Sand. "Née le 5 juillet 1804 à Paris, Aurore Dupin est la fille d'un officier des armées impériales et d'une couturière. Très tôt, elle noircit cahier sur cahier. Comme toutes les jeunes filles de son époque, elle se marie et devient mère de famille. Elle se sépare pourtant de son mari pour mener une vie indépendante, décision qui fit scandale. Ses premiers romans, Indiana et Lélia, ont un immense succès : elle devient célèbre, sous le pseudonyme de George Sand. Écrivain engagé, elle revendique pour les femmes le droit au divorce, à l'égalité civile et elle s'enthousiasme pour la révolution de 1848. Sous le Second Empire, elle continue d'écrire, publiant notamment La Petite Fadette. Ses œuvres les plus connues sont ses romans 'paysans' mais elle est aussi l'auteur de contes, de légendes, de romans au réalisme social très marqué et de nombreuses pièces de théâtre, ainsi que vingt-quatre volumes de correspondance !" George Sand est décédée le 8 juin 1876.

Texte de Isabelle Motrot, illustré par Véronique Joffre.



"Femmes, 40 combattantes pour l'égalité" Crédit : Gallimard Jeunesse

