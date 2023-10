Pokémon : pourquoi une nouvelle carte originale passionne les collectionneurs

Une effervescence inhabituelle s'est emparée du vénérable musée Van Gogh d'Amsterdam, aux Pays-Bas. La raison : un partenariat noué par l'institution avec les célèbres Pokémon, du jeu vidéo à succès. De nombreux collectionneurs se sont en effet rués au musée Van Gogh, dans l'espoir de recevoir à l'entrée une carte à l'effigie de Pikachu. L'emblématique Pokémon jaune, qui figure sur des tonnes de produits dérivés, y est coiffé d'un chapeau de feutre inspiré d'un autoportrait du maître néerlandais. Cette carte "Pika-Portrait" est donnée aux visiteurs à partir de 6 ans "sous réserve de disponibilité", et à condition qu'ils participent à une "quête" et répondent à des questions, selon le musée.

Elle est également disponible dans des magasins officiels Pokémon au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Mais l'entreprise a été dépassée par le succès et a indiqué vendredi sur son compte X (ex-Twitter) qu'en "raison d'une demande massive, tous nos produits de cette collection sont épuisés" et travailler à une solution.

La course aux produits dérivés

Le musée Van Gogh n'a pas non plus été épargné par la "PokéMania". Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une foule de visiteurs adultes se disputant posters et vêtements, sur lesquels ont été imprimées des peintures de Pokémon inspirées d'œuvres du maître néerlandais. Ils y sont qualifiés de "scalpers", des personnes achetant des produits disponibles en nombre limité et à forte demande, afin de les revendre plus cher.

"Le comportement regrettable d'un petit nombre de visiteurs lors du premier jour de la collaboration n'était pas anticipé", a déclaré une porte-parole du musée auprès de l'AFP. Le musée limite désormais les achats à un exemplaire de chaque article par personne, qui seront bientôt "disponibles dans la boutique en ligne (...) jusqu'à épuisement des stocks". Six peintures réalisées par des artistes de la Pokémon Company sont présentées, parmi lesquelles le Pikachu inspiré de l'Autoportrait au chapeau de feutre (1887) qu'on retrouve sur la carte.

