publié le 05/12/2019 à 14:58

Rien n'arrête Pierre Richard ! L'inoubliable interprète du Jouet, du Distrait, du Grand Blond, de La Chèvre, des Fugitifs... ne s'endort pas sur ses lauriers et remonte sur scène, à 85 ans, dans une configuration inédite. A partir du 10 décembre, il sera sur les planches du Théâtre de l'Atelier (Paris 18) dans un nouveau spectacle écrit et mis en scène par Mathilda May. Un seul-en-scène muet dans lequel son personnage évolue en huis-clos, simplement accompagné par la musique d’Ibrahim Maalouf.



Une sorte de "retour au source" pour Pierre Richard, qui a toujours été inspiré par Tati, Buster Keaton ou encore Charlie Chaplin et qui confie à Stéphane Bern: "Je suis plus un homme de gestes que de pensées."

Monsieur X Crédit : Théâtre de l'Atelier

"Et si la solitude devenait le plus beau des refuges ? Un homme, un « monsieur tout le monde » probablement retraité, vit seul dans les hauteurs d’un immeuble. Si son monde est isolé, il n’en est pas moins peuplé de rêves. Dans un dialogue entre le réel et l’illusion, la routine d’un quotidien apparemment bien ordonné, se désarticule. Le monde extérieur semble s’acharner à le ramener dans le concret, tandis qu’autour de lui, tout prend vie. Inspiré, il peint l’objet de son désir, et l’ordinaire continue sa métamorphose. La tête dans les nuages, il

voit l’invisible, l’abstrait et l’infini. Un mélange s’opère, redéfinissant les frontières entre le

réalisme et l’absurde. Est-il si seul que cela ?"

Mathilda MAY

> Teaser Monsieur X

Le live de Mae Defays:

Stéphane Bern et son équipe ont préparé une belle surprise à Pierre Richard: sa petite-fille, la chanteuse Mae Defays, jeune chanteuse jazz / soul, vient nous chanter en live et en public un extrait de son EP "Whispering" qui sortira le 3 janvier prochain.

Pierre Richard et Mae Defays Crédit : RTL

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Sandrine Sarroche et Patrice Carmouze !