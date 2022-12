Noël 2022 : Mathieu Madénian et Hortense Crépin lisent "Les Beaux cadeaux de la Befana"

NOËL - 13. Mathieu Madénian et Hortense Crépin lisent "les beaux cadeaux de la Befana"

NOËL - 13. Mathieu Madénian et Hortense Crépin lisent "les beaux cadeaux de la Befana"

Pour patienter jusqu'au 24 décembre, les grandes voix de RTL offrent chaque jour une histoire : des contes et légendes, des histoires de sapins, de père Noël et d'hiver.

En partenariat avec Albin Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse / Père Castor, RTL ouvre son calendrier de l'Avent. Toutes les signatures de RTL se sont mobilisées pour émerveiller les petits et les grands. Ces 24 histoires sont à retrouver dans le podcast Lis-moi une histoire et sur l'antenne de RTL.

Découvrez Les Beaux cadeaux de la Befana, tiré de Récits merveilleux de Noël, de Josette Gontier. "Un voyage merveilleux au cœur des traditions de Noël et des imaginaires d'une dizaine de pays, grâce à un florilège de 13 contes issus de la tradition chrétienne, populaire ou littéraire."

L'histoire est lue par Mathieu Madénian et Hortense Crépin.

La Befana en Italie, est "le deuxième Père-noël". Son nom viendrait du mot "Epiphanie". Elle apporte des cadeaux aux enfants sages la nuit du 05 au 06 janvier. C'est la sorcière de l'Epiphanie qui marque la fin des festivités de Noël en Italie (et donc la fin des vacances). Aux enfants sages elle donne des bonbons. Aux enfants pas sages... du charbon !

Si elle est inconnue en France, c'est une institution chez nos voisins Italiens.

À partir de 6 ans.