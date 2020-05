Mort de Guy Bedos : Smaïn se rappelle sur RTL de "cette férocité qu'il avait sur scène"

publié le 28/05/2020 à 23:30

"La retraite, je la prendrai au cimetière", disait-il au micro de RTL. Guy Bedos est décédé à l'âge de 85 ans.

Smaïn est monté sur scène avec lui, dans le spectacle Coup de soleil à l'Olympia. "Il y a des souvenirs qui se bousculent et ça me ramène à ce souvenir très intense avec Michel Boujenah quand on était sur la scène de l'Olympia, raconte-t-il. Nous retrouver tous les trois, le catholique, le juif et le musulman, ça a été extrêmement intense."

Smaïn, qui a diné avec Guy Bedos il y a six mois, l'avait alors trouvé "assez fatigué". "Il était très émouvant parce qu'il nous a parlé intimement de l'Algérie, qui est un lien indéfectible que j'ai avec lui, cette Algérie de son enfance", explique-t-il.

"Je peux comprendre aussi cette férocité qu'il avait sur scène, qui était très intelligente, raconte encore Smaïn. Une forme de provocation. C'est un homme qui était très attachant, qui avait cette provocation parce qu'il voulait se faire entendre."