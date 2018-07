publié le 30/08/2016 à 10:15

C'est un évènement de la rentrée théâtrale, Muriel Robin, Michèle Laroque et Pierre Palmade jouent dans Ils s'aiment depuis 20 ans, un spectacle basé sur les meilleurs moments de la trilogie Ils s'aiment. Pour la première fois, ils joueront en duo alterné, à partir de mardi prochain à l'Olympia avant une tournée dans toute la France.



Actuellement en répétition à Troyes, ils préparent un spectacle en trois versions et trois dates : Laroque-Palmade le 1er septembre, Laroque-Robin le 2, et Robin-Palmade le 3. Le spectacle, intitulé Ils s'aiment depuis 20 ans, est un condensé des meilleurs sketches des trois spectacles joués jadis par Laroque et Palmade : Ils s'aiment, Ils se sont aimés, Ils se re-aiment, dans une nouvelle mise en scène de Muriel Robin, qui a de l'énergie à revendre.



Il ne s’agit pas de trois couples qui s’apparenteraient à un trouple, c’est une troupe, tout simplement. Le spectacle est très écrit, à en oublier qu'ils jouent. Le spectateur les écoute comme s'il était entré chez eux par effraction, c’est irrésistible. Drôles et intéressants, les sketches n'ont pas la même saveur quand ils sont joués par Laroque et Palmade, par Robin et Palmade ou par Robin et Laroque. Le couple Laroque-Robin marquera certainement les esprits.



Une tournée dans toute la France

La tournée commence dans la ville de Troyes jeudi 1er Septembre, avec un premier arrêt à l'Olympia à Paris du 6 au 17 septembre. Le spectacle contient 12 sketches avec une chanson inédite. Même si les spectacles et les acteurs changent, le décor reste le même. Signé Bernard Fau, l'habillage de la scène, unique, est loin des clichés, simple et épuré. Il a été conçu d'après les instructions de Muriel Robin.

L'humoriste est la plus gâtée puisqu'elle joue deux rôles. Certains soirs elle est la femme de Michèle Laroque, et d'autres soirs, la femme de Pierre Palmade. Elle signe également la mise en scène des trois versions du spectacle.



Dans cette aventure triangulaire les tabous, les genres et un peu de vaisselle de temps en temps sont brisés, car ce sont des scènes de la vie conjugale, pas de réunions tupperware. Vous retrouverez les dates de la tournée par ici.



> ILS S'AIMENT DEPUIS 20 ANS Teaser 15s Date : 30/08/2016