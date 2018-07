publié le 31/08/2016 à 12:08

Marc Riboud, grand photographe de presse, s'est éteint mardi 30 août 2016. C'est sa famille qui a annoncé son décès mercredi à l'AFP, des suites d'une longue maladie. Il était âgé de 93 ans. Auteur de nombreux clichés restés gravés dans l'histoire, le photographe a immortalisé les grands tournants du XXè siècle,



Parmi ses œuvres les plus connues, La Fille à la fleur, en 1967 : la photo représente une militante contre la guerre du Vietnam, face à des soldats en arme devant le Pentagone. Le Peintre de la Tour Eiffel, un autre de ses clichés les plus connus pris en 1953, met en scène un ouvrier en équilibre sur la structure de l'édifice, alors en construction.

Né près de Lyon, Marc Riboud était le frère du fondateur de Danone, Antoine Riboud, et de l'industriel Jean Riboud. Ingénieur de formation, il est entré dans la prestigieuse agence Magnum, à l'invitation d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa. Marc Riboud a parcouru le monde entier, de l'Inde au Japon, en passant par la Chine ou le Vietnam, pour être témoin des grandes évolutions de notre temps. Il a remporté de nombreux prix, dont le prix Nadar en 2012 pour son livre Vers l'Orient, et a vu son travail publié dans de grands magazines, tels que Life, Paris Match, Stern, Geo et Le Nouvel observateur.

Un grand humaniste

Le directeur du festival de photojournalisme Visa pour l'Image de Perpignan, Jean-François Leroy, se souvient de Marc Riboud comme d'un "grand humaniste" et un "grand homme", comme il l'a confié à l'AFP : "Marc était le photographe qui a fait le plus de photos historiques dans sa vie [...]. Beaucoup de photographes se sont inspirés de lui sans jamais l'égaler." Visa pour l'Image, dont la 28e édition s'est ouverte samedi 27 août, expose des photos du célèbre photoreporter prises à Cuba en 1963, au moment de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy.