publié le 28/09/2018 à 09:03

Malaterre de Pierre-Henry Gomont est la bande dessinée RTL du mois de septembre 2018. Il y a dans ce titre toute la malédiction qui s'annonce. D'ailleurs dès les premières pages, le héros meurt. On est quelque part en Afrique équatoriale. Et Pierre-Henry Gomont retrace la chute de ce personnage haut en couleur, en partie inspiré de son père.



Gabriel Lesaffre est un homme pressé, né à Paris dans une famille bourgeoise. Il a les traits secs, le regard bleu perçant. Il est avenant, charmeur, mais en même temps impulsif, égoïste, et brûle la chandelle par les deux bouts. Son avocat dit de lui qu'il a plus de facilité à se faire des amis qu'à les conserver. Non pas qu'il soit méchant ou cynique, il est juste incapable de rester en place, d'avoir une vie rangée.

Au bout de quelques années de mariage il disparaît, laissant sa femme et ses trois enfants en bas âge. Le divorce est prononcé et les rumeurs disent que Gabriel mène la grande vie à l'étranger.

> Malaterre, le chef d'oeuvre de Pierre-Henry Gomont

Gabriel est porté par l'ambition

Un beau jour, il réapparaît et se décide à sortir le grand jeu. Il parvient à se mettre complètement les enfants dans la poche, jusqu'à obtenir en justice la garde des deux plus grands. Il arrive même à les convaincre à partir avec lui en Afrique. Un double coup de poignard pour la mère. "Pour moi c'est la grande figure tragique de ce livre", confie l'auteur.



Gabriel est porté par une ambition, celle de restaurer la grandeur de sa famille, qui a fait fortune au XIXe siècle dans les colonies... avant de tout perdre. Il a racheté Malaterre, le domaine de ses ancêtres et ainsi relancé l'exploitation forestière. Et il entend bien que ses enfants prennent un jour sa succession. Dans un premier temps, ils sont sur un nuage et goûtent l'Afrique à pleines dents.



Le problème c'est qu'en Afrique non plus Gabriel n'a pas les codes. Il se comporte avec les habitants comme au temps des colonies. Il ne sait pas gérer l'exploitation et à mesure que ses affaires déclinent, la relation avec les enfants se détériore.



Pierre-Henry Gomont livre avec Malaterre un album très personnel, qui pose cette question centrale : peut-on à la fois admirer et haïr un parent ? On rit, on pleure, on est scotché devant un grand film.

