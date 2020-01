publié le 05/01/2020 à 19:39

C'est une des plus anciennes œuvres du célèbre Banksy qui a refait surface début novembre dans le non moins célèbre quartier de Notting Hill à Londres. Masqué par un échafaudage pendant plus d'un an à cause de travaux, The Painterest à nouveau visible par tous, selon une information relayée par Konbini.

Également connu sous le nom de The Graffiti Painter ou Vélasquez, ce graffiti qui représenterait le peintre espagnol Diego Vélasquez, a été réalisé par l'artiste britannique en 2008. Les passants de Notting Hill peuvent donc a nouveau admirer ce peintre, palette à la main en train d'inscrire le nom de Banksy en grandes lettres rouges.

Après un an de chantier où elle était cachée aux yeux de tous, la fresque a été remise en valeur. L'oeuvre a été rénovée, et elle est désormais protégée par une paroi en verre et éclairée.