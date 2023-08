Pour cette rentrée littéraire, 466 romans français et étrangers sont attendus en librairies d'ici octobre, le chiffre le plus bas des années 2000. À titre de comparaison, en 2010 année record, 700 nouveautés avaient été publiées.

Le coût du papier, qui reste élevé, et le pouvoir d'achat toujours en berne poussent les éditeurs à la prudence et à la sobriété. L'offre n'en reste pas moins abondante. Voici trois romans de ce millésime 2023 à ne pas rater que nous avons sélectionné pour vous.



Grand Prix RTL-Lire pour son formidable roman Des diables et des Saints, Jean-Baptiste Andrea confirme son immense talent avec Veiller sur elle (Éditions de L’Iconoclaste). Dans un monastère italien, un homme rend son dernier soupir. Sculpteur de génie, il est l'auteur d'une oeuvre que le Vatican cache aux yeux du monde depuis 40 ans. Pourquoi ? Quel est son secret ? Le lecteur, subjugué, le découvrira au bout d'une folle traversée du XXe siècle. Veiller sur elle époustouflante fresque historique et sentimentale est déjà favori du prix FNAC, le premier de la rentrée, qui sera attribué le 30 août.

Dans L'Enragé (Éditions Grasset), Sorj Chalandon revient sur l'évasion spectaculaire en 1934 de 56 gamins de l'horrible bagne pour enfants de Belle-Île-en-Mer. Un seul n'a jamais été retrouvé. Chalandon imagine son histoire avec la rage contre les injustices et la violence qui traverse toute son oeuvre. Bouleversant !

Enfin Mazarine Pingeot signe Le salon de massage (Éditions Mialet-Barrault). Victime d'un réseau de voyeurs qui filme à leur insu des clientes de salons de massage, son héroïne verra sa vie entièrement bouleversée. Haletant, touchant et non dénué d’humour, Le salon de massage est sans conteste le meilleur roman de Mazarine Pingeot.

