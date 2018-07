publié le 28/05/2017 à 17:14

Jeanne Benameur, lauréate du Grand Prix RTL-Lire en 2013 avec Profanes vient de publier L'Enfant qui chez Actes Sud. Un superbe texte, un roman poème en quelque sorte, avec trois personnages, l'enfant donc, son père, la grand-mère plus une absente, une disparue, la mère. Et en ce jour où on fête les mères justement, Jeanne Benameur se penche avec beaucoup de délicatesse et d'intelligence sur ce moment qui nous attend tous, faire face à la disparition de celle qui nous a donné la vie.



"Dès le début du texte, on dit bien le mot 'disparition' (...) et il s'agit bien dans ce livre d'aller chercher ce qu'il se passe quand le corps de la mère disparaît et se demander comment un être humain a-t-il en lui ce qu'il faut pour construire et imaginer sa propre vie", confie Jeanne Benameur au micro de RTL.



Le coup de cœur du libraire

Aujourd'hui, le coup du cœur est donné Marie-Adélaïde Dumont-Doucet de la librairie Doucet au Mans. Elle conseille aux lecteurs Assez de bleu dans le ciel de l'auteure britannique Maggie O'Farrell, où une femme autrefois aimée resurgit du passé et fait vaciller toute une famille.