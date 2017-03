Les livres ont la parole : "Chronique de fin de règne" de Patrick Rambaud

publié le 05/03/2017 à 11:00

Patrick Rambaud, l'académicien Goncourt s'est fait le chroniqueur amusé des deux derniers quinquennats, ceux de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Il publie l'ultime volet de cette série parodique, intitulé fort logiquement Chronique d'une fin de règne. À la manière de Saint-Simon, mémorialiste de Louis XIV et de la Régence, Patrick Rambaud a raconté les faits et gestes de Sarkozy, rebaptisé Nicolas 1er, notre bouillant Monarque, ce fut un énorme succès.



Puis, Patrick Rambaud narre l'histoire de François Hollande, François IV dit le Petit ou l'hésitant. L'auteur n'avait pourtant pas l'intention après l'élection du candidat socialiste en 2012 de poursuivre la série. "Je n'étais pas vraiment convaincu au départ, connaissant un peu le personnage. Mais j'ai attendu deux ans. Et puis j'ai vu comment les choses tournaient, notamment avec l'affaire Leonarda et c'était au-delà du ridicule et j'ai repris", confie l'auteur.

Chronique d'une fin de règne est publié chez Grasset.





Le coup de cœur du libraire :

Jean-François Delapré nous attend à la librairie Saint-Christophe et il nous dévoile son coup de cœur du week-end. Il s'agit de Pour que rien ne s'efface, le nouveau roman de Catherine Locandro. L'histoire ? Liliane Garcia, une femme de 65 ans est retrouvée morte chez elle. Elle était connue autrefois sous son nom d'actrice Lila Beaulieu, aujourd'hui quasiment oubliée...





Pour que rien ne s'efface de Catherine Locandro édité par Héloïse d'Ormesson.