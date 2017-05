publié le 14/05/2017 à 11:10

L'un des auteurs à succès du polar français, Franck Thilliez publie Sharko au Fleuve Noir. Sharko est d'ailleurs le nom du flic que l''on retrouve dans tous ses livres. Et dans Sharko, il y a Shark, le requin en anglais. On en retrouve dès la scène d'ouverture, terrifiante et particulièrement réussie dans le nouveau thriller de Franck Thilliez. "On a tous vu Les Dents de la mer, cela nous a tous plus ou moins traumatisé (...) et je cherche toujours à faire des scènes d'ouverture qui marquent le lecteur. Il y a ce plongeur dans ce grand aquarium qui s'ouvre la main, entouré de requins", explique l'auteur.



Le sang, il y en a forcément dans un polar, et là, il est au cœur de Skarko. "Le sang fait partie des grands sujets médicaux-scientifiques qui me fascinent, comme les microbes et la mémoire. Il me fait peur et me fascine. J'ai voulu creuser ce sujet car il est idéal pour le thriller c'est un sujet vaste avec des dimensions historiques, mythologiques et le circuit du don", poursuit Frank Thilliez.



Le coup de cœur du libraire

Aujourd'hui le coup du cœur est donné par Wilfried Séjeau de la librairie Le Cyprès à Nevers dans La Nièvre. Le libraire vous conseille Trois saisons d'orage, ou la saga de deux familles liées par un secret, dans un village du Massif central, le nouveau roman de Cécile Coulon.