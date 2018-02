"Les Livres ont la parole" : "La Mise à nu" de Jean-Philippe Blondel

publié le 11/02/2018 à 08:10

Louis, professeur de lycée dans une petite ville de province retrouve Alexandre l'un de ses anciens élèves, devenu un peintre mondialement célèbre. L'artiste lui propose de poser nu pour faire son portrait. La mise à nu, c'est l'histoire d'un pacte étrange, troublant. Le titre est à prendre aussi au second degré, c'est le moment des confidences, des remises en question pour les personnages du texte subtil et délicat de Jean-Philippe Blondel.



"Ce sont des infinités qui se dévoilent. C'est donnant-donnant, explique l'auteur au micro de RTL. On ne vole pas impunément l'âme de l'autre". Jean-Philippe Blondel avoue aussi volontiers s'être livré à un travail d'imagination pour rentrer dans la tête d'un modèle qui doit rester immobile face à l'artiste. "Ça a l'air ridicule mais j'ai tenté, une heure comme ça, une pause assise, sans bouger (...), raconte-t-il. Il fallait que je vois où se situaient les douleurs physiques, les picotements et puis les pensées qui nous traversent".

Jean-Philippe Blondel publie La mise à nu aux éditions Buchet-Chastel.



"La mise à nu" Crédit : Éditions Buchet-Chastel

Le coup de cœur du libraire

Armaguédon Strip de Frédéric Houdaer (publié aux éditions Le Dilettante), ou comment un fils se libère de l'emprise d'une mère membre d'une secte religieuse... Cet ouvrage est le coup de cœur d'Alain Lèze de la librairie Le Baz'art des mots à Hauterives dans la Drôme : "Frédéric nous fait vivre un sujet grave de façon humoristique et rock'n'roll. J'ai adoré cette façon de voir les choses".



"Armaguédon Strip" Crédit : Le Dilettante