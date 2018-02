publié le 04/02/2018 à 08:08

Je ne suis pas une héroïne, ce n'est pas moi qui le dis et ça n'aurait rien à l'évidence d'une révélation ! C'est le titre du nouveau roman de Nicolas Fargues. Son douzième.



Jusqu'à présent Nicolas Fargues avait plutôt mis en scène des personnages masculins, pas forcément très à leur avantage sous la plume caustique de l'écrivain. Pour la première fois dans Je ne suis pas une héroïne, c'est dans la peau d'une femme, une parisienne trentenaire d'origine camerounaise, que se glisse avec une étonnante aisance Nicolas Fargues.

"J'ai eu envie, en tentant de rester le plus juste et crédible possible, de me mettre à la place d'une femme parce que les femmes sont présentes dans tous mes romans. Il y a toujours un ou plusieurs personnages féminins", explique Nicolas Fargues au micro de RTL. "Je sentais que je tournais autour sans véritablement les prendre à bras le corps. La meilleure façon de rendre hommage à un personnage féminin était une bonne fois pour toute de tenter de me mettre à sa place".



"Je ne suis pas une héroïne" de Nicolas Fargues Crédit : Éditions P.O.L

Je ne suis pas une héroïne, de Nicolas Fargues, aux éditions P.O.L.



Le coup de cœur du libraire



Direction Lyon, à la librairie Vivement dimanche où Maya Flandin dévoile son livre coup de cœur : LaRose, de la grande romancière américaine Louise Erdrich. L'histoire ? Un chasseur tue par erreur le fils de ses amis et voisins. Pour réparer son geste et en vertu d'une vieille coutume indienne, il donne son plus jeune enfant, Larose, aux parents en deuil.



"LaRose" de Louise Erdrich Crédit : Éditions Albin Michel

LaRose, de Louise Erdrich, chez Albin Michel.