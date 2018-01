publié le 21/01/2018 à 08:05

Une vague titanesque provoquée par l'effondrement d'un volcan dans l'océan submerge tout sur son passage. Seuls rescapés au sommet d'une île, une famille de 9 enfants et leurs parents. Mais l'eau monte toujours, il faut fuir à la recherche de terres émergées. Or il n'y a que 8 places à bord de leur barque, il va falloir choisir trois enfants et les livrer à eux-mêmes sur l'île menacée.



Comment l'idée de ce récit terrifiant, haletant est-elle venue à Sandrine Collette ? "J'étais à un festival du polar dans le sud dans un endroit absolument magnifique, ensoleillé en principe, et il a plu des trombes d'eau pendant deux jours. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose avec de l'eau juste pour me venger, ça part uniquement de ça et ensuite de toutes les choses qu'on a en soi depuis qu'on est gamin", a confié Sandrine Collette au micro de RTL.

"Juste après la vague", de Sandrine Collette Crédit : Éditions Denoël

Sandrine Collette publie Juste après la vague chez Denoël.

Le coup de cœur du libraire



Des vagues, moins inquiétantes, il y en a aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ville depuis laquelle Brice Vauthier, libraire à L'Étagère, a fait part de son coup de coeur de la semaine. Il s'agit du nouveau roman d'Olivier Adam, Chanson de la ville silencieuse.



Une jeune femme part à la recherche de son père, une ancienne star de la chanson mystérieusement disparue... "Ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est le rythme : un rythme musical, des phrases courtes, ciselées. En plus dans l'évolution de son travail on continue sur cette quête familiale. A priori on dit toujours que père c'est le plus dur métier du monde, c'est vraiment ça : ses incompréhensions, ses désirs de communication qui ne sont pas assouvis... C'est très touchant, je trouve ça vraiment génial.", a confié le libraire au micro de RTL.

"Chanson de la ville silencieuse", d'Olivier Adam Crédit : Éditions Flammarion

Chanson de la ville silencieuse d'Olivier Adam est publié chez Flammarion.