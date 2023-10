"Les Goûters méga-chouettes de Machinette" ou comment impressionner les copains

En partenariat avec RTL, Albin Michel Jeunesse ouvre sa grande bibliothèque. Pour cette nouvelle saison de Lis-moi une histoire, les bibliothèques et les médiathèques se mobilisent.

Au programme : de l'aventure bien sûr, de l'amitié, du suspense, mais aussi de l'amour.

Dans Les Goûters méga-chouettes de Machinette, ce sont trois tranches de la vie de trois enfants : Machinette, Rinono et Pia. Comme dans toutes les bandes de copains, on se montre qu'on s'aime en voulant s'impressionner. Et parce qu'on a 7 ans, 8 ans, 10 ans, on invente, on fabule : une crêpe-partie se transforme en grande bouffe, une douche collective devient un Grand Bleu et une simple tour de Kapla va toucher le ciel, par le pouvoir des mots et de l'imagination.



À partir de 5 ans.

L'histoire est lue par Nathalie Chateau-Vigneron de la médiathèque des Chartreux à Issy-les-Moulineaux.

"Les Gouters méga-chouettes de Machinette" Crédit : Albin Michel Jeunesse

Gaëtan Dorémus, l'auteur, est né à Lille. Diplômé de l'école supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg en 1999, il est aussitôt remarqué et commence à travailler pour la publicité et la presse. Des revues comme Astrapi, Télérama ou Libération font ainsi régulièrement appel à lui.

Ses livres sont édités aux éditions du Rouergue, Didier Jeunesse, Nathan, Autrement et le Seuil Jeunesse. Chez Albin Michel Jeunesse, il a déjà publié ou illustré pas moins de 59 livres dont Mon bébé croco ou encore Le chien sans nom dont la lecture figure dans la bibliothèque de "Lis-moi une histoire". Plus récemment, Gaëtan Doremus a publié En fanfare ! paru le 1ᵉʳ septembre 2023.

"Dans un monde qui ressemble au nôtre - en un peu pire quand même - dans l'enfer d'une ville surchauffée et surpeuplée, quatre personnages, malmenés par une existence laborieuse et absurde, vont se mettre à la musique pour rompre avec la monotonie des jours. Aki, Eva et Evo, Mireille : quatre personnages qui opèrent une échappée belle dans le désert, quatre destins qui se croisent et ne se quittent plus.

Servie par les dessins délicieusement cinématographiques de Gaëtan Dorémus, cette histoire pleine de rebondissements est un chant d'espoir et d'amour à la création quelle qu'elle soit !"

>> Lis-moi une histoire est un podcast présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive.