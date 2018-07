Le tome 4 de "Gus" de Christophe Blain est la BD RTL de février 2017

publié le 28/02/2017 à 09:40

Christophe Blain réinvente tout ce qu'il touche. Avec Isaac, il réinventait la BD d'aventure, et aujourd'hui, avec ce Gus, c'est le western qui ne sera plus jamais comme avant. La désinvolture, la drôlerie, et l'intelligence de Blain, et je pèse mes mots, font passer Lucky Luke pour un beauf. Ce n'est pas un hasard si je parle de Lucky Luke, c'est un peu comme si le héros de Morris avait vu les films de la nouvelle vague. Gus reste un cow-boy, bien sûr. Mais lui n'est pas solitaire, il a deux potes : Gratt et Clem. Et tous les trois, comme d'autres entrent au cinéma sans payer, ils braquent des banques, pillent les trains. Et après vont se saouler au saloon. Où on rencontre des femmes, paraît-il...



Gus, c'est ce qu'il préfère, les femmes. Il est amoureux de Nathalie qu'il a connue cinq ans plus tôt, quand il faisait son numéro de cow-boy dans une troupe du Wild West Show : avec son fouet, il coupait une cigarette à cinq mètres. Il avait choisi Nathalie dans le public pour tenir la cigarette entre les lèvres. Ce qu'elle va lui en faire voir, vous n'avez pas idée. Un vrai régal. Je connaissais mal la mentalité de ces femmes de l'ouest, mais les orientales, à côté, ça n'est rien !



Rendez-vous donc au salon de thé. Lapin. Nouveau rendez-vous au salon de thé. Le pauvre Gus n'en peut plus. Il commence à tout casser dans le saloon, histoire de passer ses nerfs. Et, je ne vous raconte pas la suite mais franchement, on s'y croirait. Je me suis demandée si Christophe Blain n'avait pas connu cette époque des années 70 dans le Nevada, juste après la guerre de sécession. Et dire que cet homme ne voulait pas devenir auteur de bande dessinée !

Gus, héros atypique du Far West

Christophe Blain est devenu en quelques années un auteur incontournable de la bande dessinée et il signe avec Gus, l'un de ses meilleurs albums. Gus, c'est Gustave, un cow-boy du Far West. Il forme avec Clem, Gratt, un trio d'arnaqueur. Cabane en guise de planque, saloon pour se saouler, banques à dévaliser, tout ça entre les canyons hérissés de cactus et des trains qui sifflent quatre fois.

Le cheval de Gus traverse la case à toute allure, laissant derrière lui des petits nuages désespérants. Nouveau rendez-vous. Nouvelle tasse de thé. On se demande qu'est-ce qu'il fiche là Gus, dans son costard étriqué, à soulever son chapeau melon comme un employé de banque. Il ferait mieux d'attaquer une diligence, mais que voulez vous, c'est ça aussi l'amour, des promesses, des attentes et des doutes. Christophe blain montre toute la vérité sur les femmes de l'Ouest. On ressent comme jamais la solitude des amoureux perdus dans ce monde de brutes.



C'est une bande dessinée sur le Far West. Les cow-boys dévalisent des banques le jour, et se saoulent au saloon la nuit. Les femmes de l'Ouest les rendent dingues. Christophe Blain l'a bien compris. Scénariste et dessinateur exceptionnel, il restitue à merveille la solitude des amoureux perdus dans ce monde de brutes. Son album Gus est la bande dessinée RTL du mois de février, édité par Dargaud.

