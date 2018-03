"Pereira prétend" de Pierre-Henry Gomont est la BD RTL de septembre 2016

publié le 27/09/2016 à 10:00

Pereira prétend, BD RTL de septembre 2016, est une adaptation tout à fait à la hauteur du roman de Tabucchi. L'affaire se passe dans le Portugal salazariste de la fin des années 30. Le caractère dictatorial de ce régime ne fait plus de doute. Les espions occupent tous les postes, et les policiers n'hésitent pas à brutaliser les suspects. Cette situation semble laisser de marbre la plupart des citoyens. Ceux qu’on appelle souvent la majorité silencieuse. Silencieuse et passive.





Parmi eux : Dutor Pereira. Il est le responsable des pages cultures du Lisboa, le grand quotidien du pays. Dutor Pereira est passionné de littérature. La littérature, vous l’aurez compris, est pour lui un refuge qui lui permet de ne pas s’intéresser aux événements politiques qui bouleversement l’Europe. C'est le personnage de Dutor Pereira qui a donné envie à Pierre-Henry Gomont d'adapter le livre de Tabucchi. "J'avais un peu le sentiment avec ce livre de suivre le parcours d'un ami qui est un peu au bord du précipice et qu'on retient par la manche et je trouvais cela extrêmement émouvant. En le voyant je voyais Dutor Pereira comme si je l'avais dessiné", confie l'auteur Pierre-Henry Gomont.

La beauté de Lisbonne dans les pages

Pereira prétend que la chose politique l'ennuie. Il n'aime pas les fanatiques. Ses amis anarchistes lui répondent qu'on peut avoir des convictions sans être fanatique. Pereira se prend alors d’affection pour cette jeunesse révolutionnaire et tout en prétendant s’opposer à ses convictions, il devient une sorte de résistant malgré lui. Les planches montrant Dutor Pereira se promenant dans Lisbonne sont d'une grande beauté. Si l'écriture très visuelle de Tabucchi facilite l'adaptation, Pierre-Henry Gomont a éprouvé le besoin d'aller en repérage à Lisbonne. C'était en juillet 2015." J'ai été subjugué par la ville, les vestiges de la splendeur passée sont encore extrêmement présents. On sent très bien que certaines parties de Lisbonne n'ont pas changées. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée c'est la qualité de l'air", poursuit l'auteur.

