Le prix Renaudot décerné à Amélie Nothomb pour "Premier sang"

Le prix Renaudot a été remis ce mercredi 3 novembre à Amélie Nothomb pour son roman Premier sang, publié aux éditions Albin Michel. L'autrice de best-sellers a été élue au 2e tour, avec 6 voix. Dans ce livre, l'écrivaine belge rend hommage à son père décédé l'an dernier. Il s'agit en fait des mémoires fictives de ce dernier.

Invitée de Laissez-Vous Tenter le 23 août dernier, Amélie Nothomb s'était exprimée sur ce roman très personnel. "J'ai l'impression de présenter mon père, que j'accouche de mon père, donc forcément c'est énorme", plaisantait-elle à l'époque.

"Je ne pensais pas que j'écrirais sur mon père. Et puis il est mort et je ne m'y attendais pas, je pensais qu'il vivrait éternellement, explique l'écrivaine. Ça a été un choc terrible. C'était le premier jour du confinement. J'étais à Paris. Je n'ai pas pu me rendre aux obsèques de mon père qui ont eu lieu en Belgique. Je l'ai très mal vécu. J'ai pu me rendre sur sa tombe fin juillet et il était bien tard. J'étais en souffrance et je me suis dit : 'Ma vieille tu ne peux pas rester comme ça ! Il faut faire quelque chose. Si ton père te manque à ce point alors ressuscite-le !", racontait-elle.

Dans Premier sang, Amélie Nothomb prend la voix de son père en écrivant "je". "C'est très fort de faire ça mais je tirais une certaine légitimité car j'étais celle de ses trois enfants qui lui ressemble", confiait la romancière.