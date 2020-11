Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent est décédé à 78 ans

publié le 05/11/2020 à 12:04

Le metteur en scène Jean-Pierre Vincent est décédé dans la nuit du 4 au 5 novembre 2020 à son domicile de Mallemort en Provence. Il avait 78 ans. L'annonce de sa disparition a été communiquée par sa famille à l'AFP. Au printemps dernier, Jean-Pierre Vincent a eu le coronavirus et a ensuite été hospitalisé pour un AVC. Mais sa famille n'a pas encore précisé les circonstances de son décès.

Jean-Pierre Vincent laisse derrière lui une carrière de plus de six décennies. En 1958 au club de théâtre du Lycée Louis-Le-Grand, il rencontre et devient ami avec Patrice Chéreau. "On s'est mis à lire Brecht comme des fous, et Meyerhold, qui n'était pas encore traduit. Le théâtre français de l'époque était horrible, pour nous - ces Marivaux joués avec l'accent du 7e arrondissement... On était méchants, on voulait bouffer le monde", confiait-il au Monde en 2018. C'est d'ailleurs avec une pièce de Brecht, La Noce chez les petits bourgeois, qu'il se fait connaître en 1968.

Au cours de sa carrière, Jean-Pierre Vincent a aussi été directeur du Théâtre national de Strasbourg en 1975 et administrateur général de la Comédie Française (1983-1986). De 1990 à 2001, il dirige le Théâtre des Amandiers de Nanterre, où il fait venir à ses côtés Stanislas Nordey, actuel directeur du Théâtre national de Strasbourg. Depuis ses débuts en 1958, il a mis en scène une centaine de spectacles et été récompensé par le Syndicat de la Critique. Son dernier spectacle est un classique de Molière : George Dandin, qui avait rencontré un fort succès.