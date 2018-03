publié le 26/03/2018 à 14:13

La Liberté guidant le peuple, Dante et Virgile, Les Massacres de Scio ou encore Sardanapale sont dans tous les livres d’Histoire. Ces tableaux connus des Français sont présentés au musée du Louvre à partir du jeudi 29 mars pour une rétrospective consacrée à Eugène Delacroix.



Le musée possède la plus importante collection de Delacroix au monde. Le célèbre artiste a peint ses chefs-d’œuvre durant ses jeunes années entre 1822 et 1834. Mais il a continué à peindre pendant trente ans, jusqu'à sa mort en 1863. On retrouve une sélection passionnante parmi les 800 peintures et innombrables dessins de la main du maître.

En parcourant les milliers de feuillets de ses articles, lettres et essais, il y a des pages bouleversantes. Certaines sont exposées sous vitrines. Eugène Delacroix est "un virtuose, curieux de tout, épris de gloire et acharné de travail", explique Sébastien Allard, le directeur du département de peinture du musée du Louvre.

Des œuvres de guerre aux portraits des femmes d'Alger, cette nouvelle rétrospective en hommage à Delacroix est à découvrir au musée du Louvre jusqu'en juillet 2018.