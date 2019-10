publié le 30/10/2019 à 15:27

Après une émission consacrée au Prix Goncourt, Stéphane Bern continue dans la veine littéraire avec deux invités.. plus connus pour leurs « vannes » que pour leur talent d'écrivain. MAIS ils ont tous deux décidé de prendre la plume et ils viennent présenter leur premier ouvrage : Le Comte de Bouderbala signe Amazing, récit d'une aventure extraordinaire, dans lequel il raconte son expérience, dans les années 2000, au sein de l'une des meilleures équipes de basket américaines et Jean-Luc Lemoine sort Le Petit Lemoine : un « dictionnaire impertinent et autodérisoire sur la vie et ses à-côtés », aux éditions First.

Amazing Crédit : Sami Améziane

Le petit Lemoine Crédit : First

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Eric Dussart et Patrice Carmouze !



