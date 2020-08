10. "La princesse, le dragon et le chevalier intrépide" de Geoffroy de Pennart

Voici un conte... à contre conte. Comprenez par là que dans cette histoire, et dans la plupart des histoires de Geoffroy de Pennart, nous allons à rebours des traditions. Après tout, les traditions sont faites pour être bousculées et gagner ainsi en modernité.

Il était une fois... Oui ça on va le garder. Il était une fois, donc, une princesse, princesse Marie, maîtresse d'école à ses heures perdues, et un dragon. Non, pas une de ces bestioles qui dans les histoires traditionnelles boulottent la population. Ici notre dragon, qui d'ailleurs s'appelle Georges, est un dragon... domestique.

Un jour débarque sur un grand cheval blanc un chevalier un peu fantasque, mais surtout sans peur mais pas sans reproche. Sa première cible sera ce pauvre Georges, assommé d'un coup d'épée, avant que n’intervienne la princesse Marie.

