publié le 25/07/2020

Oubliez vos atlas et votre géographie. Cette histoire merveilleuse à tous points de vue va vous entraîner dans un étrange pays... un pays, explique l’autrice Anne Brouillard, que l'on trouve difficilement dans un atlas ordinaire : cet immense pays est composé de 11 régions, le pays glacé, le lointain, le disparu, l'humide, le pays des montagnes, celui du lac tranquille celui des îles des châteaux des comici, du noyé et du désert. Bienvenue à Chintia le pays du lac tranquille où depuis des semaines tombe sans discontinuer une pluie froide (et forcement humide).

Dans cette histoire, nous ferons la connaissance d'un drôle de personnage, mi-chien, mi-humain, répondant au nom de Killiok. L'histoire, cette histoire est d'abord celle d'une disparition, celle du magicien rouge dont killiok n'a plus de nouvelle depuis le printemps.

Et le chien d'aller frapper chez sa voisine Véronica, tout aussi inquiète que lui : à écouter les corbeaux il se passerait de bien étranges choses du coté de la colline aux herbes sèches au milieu de la grande et terrifiante forêt.

La grande Forêt d'Anne Brouillard Crédit : Editions l’École des loisirs

Et la grande aventure de commencer, une quête et une enquête, car dans le pays on murmure que les bébés mousses aurait disparu. Les bébés mousses vous ne savez pas ce que c'est ? ce sont d'étranges bébés, fans de bonbon à la rosée de nénuphar qui surtout dotés d'un d'un bonnet en plaque de mousse qui apporte énormément d'humidité et donc capable de modifier la composition de l'air.

S'ils se trouvaient concentrés à un autre endroit du pays, ils pourrait donc modifier la météo et peut-être être responsables sans le vouloir d'une terrible catastrophe.



Ce livre, particulier, singulier jusque dans sa construction, mélange de bande dessiné et d'histoire illustrée est plein de magie, de personnages étranges, et surtout un souvenir d'enfance pour l'autrice Anne Brouillard car cette forêt existe loin d'ici en Suède, forêt de sapin peuplée de légendes. Ce pays imaginé par Anne Brouillard est celui de son enfance, celui qu'elle s'était créé bien avant de coucher ses histoires sur papier. Les personnages eux ont existé ailleurs dans d'autres livres et l'autrice les réunit ici dans cette aventure...

Alors si vous aussi cet été vous avez envie de lointain, envie de vous laisser embarquer dans un long et mystérieux périple... glissez donc ce livre, La Grande forêt le pays des Chintiens aux éditions l'école des loisirs dans votre valise.