La comédie musicale "Notre-Dame de Paris" fête ses 20 ans sur scène

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/12/2018 à 19:37

La comédie musicale Notre-Dame de Paris fête actuellement ses 20 ans au Palais des Congrès de Paris. Entre le 21 décembre et le 6 janvier, douze représentations ont été prévues pour célébrer ce phénomène national qui avait réuni 3 millions de spectateurs lors de sa première année d’exploitation, en 1998.



Le 5 janvier, Notre-Dame de Paris donnera sa 5.000e représentation, une longévité exceptionnelle. "Il a toujours tourné, il ne s’est jamais arrêté en 20 ans. On est allé dans plusieurs pays, et joué dans 9 langues différentes", se remémore sur RTL Richard Cocciante, le compositeur du spectacle.

À l’international, la comédie musicale a rencontré un vif succès, puisqu’elle s’est exportée dans 21 pays, rassemblant 15 millions de spectateurs dans le monde. "On change les textes et on change bien sûr les interprètes. Je travaille avec des auteurs qui ne sont pas seulement des traducteurs (…) Je travaille aussi avec les chanteurs, parce qu’ils chantent bien en général dans un répertoire pop rock, mais c’est un autre monde, Notre-Dame de Paris. C’est différent", détaille Richard Cocciante.

Le spectacle a également changé la vie de ses interprètes, en propulsant des artistes comme Garou, Patrick Fiori ou Hélène Segara. "Ce qu’on ne pouvait pas imaginer, c’est que ça puisse se répéter dans d’autres pays. En Russie ça a été comme en France, ça a lancé des chanteurs. En Corée du Sud, (les chanteurs, ndlr) se battent à chaque fois pour faire Notre-Dame de Paris quand ça sort", termine le compositeur.