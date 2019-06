L’émotion de Ruby Bridges à l’inauguration de l’exposition Norman Rockwell

publié le 04/06/2019 à 12:54

Ruby Bridges est arrivée en Normandie et c'est dans la soirée de ce lundi 3 juin qu’elle a inauguré, en compagnie de Joël Bruneau le maire de Caen, l’exposition Norman Rockwell qui ouvrira au public le 10 juin prochain dans la ville normande.



Parmi les 78 œuvres de l’artiste américaine exposées au Mémorial, tout un espace lui est consacré au rez de chaussée, dont la célèbre toile "The Problem We All Live With”, une huile de 91,4 × 147,3 cm qui date de 1964. Cette toile représente son histoire, celle qu’elle a vécu le 14 novembre 1960, lorsqu’à la Nouvelle-Orléans, à l’âge de 6 ans, Ruby Bridges devient la première enfant noire à fréquenter une école blanche.



Pour cela, elle fut escortée par les "Marshall" fédéraux car les officiers de police locaux et de l’État avaient refusé de la protéger. L’artiste Norman Rockwell, inspiré par cette histoire, en fit l’une de ses toiles les plus connues, une œuvre qui fut publiée dans le magazine Look du 14 janvier 1964 avant de faire partie de la collection permanente du musée Norman Rockwell à Stockbridge, dans le Massachusetts.

"C’est important de dire : plus jamais ça"

"C’est très émouvant de se retrouver ici, face à cette toile qui me rappelle tant de choses" explique Ruby Bridges. "C’est à la fois fabuleux mais c’est aussi très important d’exposer cette œuvre dans le monde entier car elle ne quitte jamais les Etats Unis. C’est important de savoir ce qui aurait pu arriver et ce qui s’est passé. C’est important de dire : plus jamais ça" a-t-elle fait savoir avec émotion.

Cette toile que Barack Obama avait fait exposer en 2011 à la Maison-Blanche lors de sa mandature est exposée au Mémorial de Caen entre la célèbre photo où on aperçoit la jeune Ruby, cartable à la main, sortir de son école escortée par des agents du maintien de l'ordre et la robe qu'elle portait à l'époque.



L’exposition Normand Rockwell, avec RTL, se déroulera au Mémorial de Caen du 10 juin au 27 octobre 2019.