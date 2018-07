L'éditeur Jean-Claude Lattès est décédé à l'âge de 76 ans

publié le 28/01/2018 à 10:28

Un Sac de billes, Louisianne... La maison d'éditions qui arborait son nom a publié des best-sellers de la littérature. Jean-Claude Lattès est décédé ce samedi 27 janvier à l'âge de 76 ans, a annoncé son ami Bernard Pivot au lendemain de sa mort. Jean-Claude Lattès avait revendu à la maison Hachette, depuis 1981, la maison d'éditions qu'il avait fondée en 1968 avec son épouse Nicole.



Né à Nice le 3 septembre 1941, l'éditeur faisait ce qu'il est convenu d'appeler de la littérature générale - romans, essais... Jean-Claude Lattès avait "un don probablement lié à ses débuts dans le journalisme pour repérer des talents éclectiques", a rappelé Bernard Pivot.

Retiré d'Hachette depuis 1991, Jean-Claude Lattès s'était installé dans un vignoble en Provence. Il voyageait et s'adonnait à ses passions, la lecture et l'écriture. Car l'éditeur était également écrivain. Il avait cosigné, avec Éric Deschodt, deux romans : Le seul amant (2000) et Marguerite et les enragés (2005). En 2012 paraissait son dernier roman, Le dernier roi des Juifs.