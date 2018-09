publié le 21/09/2018 à 12:13

Publié en 1978, Le Monde selon Garp est devenu un livre culte. Il a bousculé tous les codes par l'originalité de son écriture mais aussi parce qu'il traite de thèmes, comme les libertés sexuelles ou bien encore l'émancipation des femmes, qui restent toujours d'actualité quarante ans plus tard.



"C'est une honte que ce livre soit toujours d'actualité (...) Je pensais que ces choses-là seraient obsolètes au moment où j'aurai terminé mon livre (...) Je ne pensais pas que les gens soient retardés ou assez idiots pour continuer la discrimination contre des gens qui aient des orientations sexuelles différentes ou des idées sur le sexe différentes", confie l'auteur.



Si Le Monde selon Garp est devenu culte, c'est aussi parce qu'il est devenu un film à succès, sorti en 1982, réalisé par George Roy Hill avec Robin Williams et Glenn Close. L'histoire met en avant un écrivain à succès et sa mère-célibataire, Jenny, une infirmière égérie du féminisme en pleine révolution sexuelle. Leur épopée commencée dans la farce se terminera dans la tragédie. On rit, on pleure en regardant le film et plus encore en lisant le roman bluffant de John Irving.



Son roman est un véritable choc. Son inventivité, son audace, son énergie, en font un détonant mélange de farce et de tragédie qui ringardisait tout ce qui s'était publié jusque-là. Bref, une lecture qui vous marque à vie. En 1978, Irving avait publié 3 romans sans succès, Le Monde selon Garp a changé sa vie.

Si vous n'avez jamais lu ce fabuleux roman, c'est l'occasion de devenir l'un des nouveaux lecteurs qu’espère l'immense John Irving. Une superbe édition collector, publiée chez Seul, est disponible depuis le 20 septembre 2018.



Couverture du roman "Le monde selon Garp" Crédit : Seuil