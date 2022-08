Jacqueline Charlotte Dufresnoy : qui est "Coccinelle", l'artiste à qui Google rend hommage dans son doodle du jour ?

Si vous naviguez sur Google ce mardi 23 août, difficile de passer à côté du doodle du jour : une femme apprêtée devant des rideaux rouges. Le célèbre moteur de recherche met en avant, au-dessus de la barre de recherche, une artiste pas comme les autres : Jacqueline Charlotte Dufresnoy alias "Coccinelle". Née il y a 90 ans, le 23 août 1931, Coccinelle fut une pionnière de la communauté LGBTQI+.

Née homme à Paris, elle fut notamment la première icône transgenre puisqu'elle fut la première personne française connue à effectuer une vaginoplastie, une opération chirurgicale de changement de sexe à Casablanca en 1958. Égérie transgenre dans les années 1950, elle se produit chez Madame Arthur puis au Carrousel à Paris et même à l'Olympia en 1963. Son nom de scène "Coccinelle", lui vient d'une robe rouge à pois noirs qu'elle portait lors d'une fête.

Son succès dépasse alors les limites de la France puisqu'elle se produit dans des tournées à l'international et s'installe à Berlin. En 1996, elle épouse Thierry Wilson alias Zize Dupanier, transformiste de chez Michou, célèbre directeur de cabaret. 10 ans plus tard en 2006, Coccinelle est victime d'un AVC bénin mais alertant. Après un mois de soins intensifs, elle rechute et trouve la mort d'un arrêt cardiaque à l'hôpital de la Timone à Marseille, le 9 octobre 2006.

Le doodle en hommage à Jacqueline Charlotte Dufresnoy Crédit : Google

