INVITÉ RTL - "J’ai peur que les mauvais prennent ma place", confie Pierre Palmade

Tom Villa, Ophélie Meunier et Pierre Palmade le 25 juin 2022

Pierre Palmade est depuis 35 ans l’un des humoristes préférés des Français. Ce samedi 25 juin sur France 2, dans une émission intitulée La Fine Équipe, il fait revivre l’esprit des shows de Maritie et Gibert Carpentier. Un casting chic et populaire avec 26 artistes, qui viennent uniquement pour s’amuser. Pas de promotion, selon Pierre Palmade, ils risquent en revanche de se créer des séquences cultes. "La télé c’est un art, ce n’est pas une tribune pour dire où il faut aller acheter un billet de spectacle", dit-il, invité du Journal Inattendu ce samedi 25 juin.



Pierre Palmade c’est aussi l’homme qui aiment porter la jeune génération, comme Camille Cottin, Alex Lutz ou encore Tom Villa, petit génie de l’humour qu’il avait choisi comme invité pour son Journal Inattendu. Sur la "relève" de l’humour, Pierre Palmade confie : "J’ai peur que les mauvais prennent ma place, qu’on dise qu’un tocard est drôle et m’a remplacé".

Début juillet, il sera au Festival de la Correspondance de Grignan. Il lira en duo avec François Rollin, une adaptation de Jacques Pessis écrite autour de plusieurs textes de Pierre Dac. Pierre Palmade est heureux de pouvoir faire rire dans ce Festival connu pour ses lectures plutôt sérieuses.

Pierre Palmade, qui a révélé son homosexualité il y a quelques années et qui en a même écrit un spectacle, affirme : "Il va falloir être un peu plus ferme pour l’homosexualité. Il faut enlever le mot pédé, il faut le rayer de la carte. Et quand il y a des familles qui rejettent un enfant parce qu’il est homosexuel, cela devrait être un délit". Une loi proposée par Sir Elton John.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info