Idées cadeaux : des livres jeunesse pour s'évader malgré le couvre-feu

publié le 29/12/2020 à 06:52

Voici des livres pour s'évader, des livres pour réfléchir au monde d'après COVID, des livres pour nous aider, vous aider les enfants à changer le monde. D'abord pour les 10-13 ans deux albums parus aux éditions Gallimard jeunesse, publiés ces derniers mois.

Dans Professeur Astrocat au fond des océans, les enfants découvriront l'histoire des océans un peu à la façon de cette série animée Il était une fois la vie. Un professeur un savant, un chat prénommé Astrocat, nous embarque avec lui visiter ces océans. Tout au long de ce livre richement illustré, on répond à des questions simples : pourquoi la mer est bleue, d'où viennent les vagues, qui fait le plus de bruit dans les océans...

L'auteur Dominic Walliman est un scientifique qui vit et travaille à Vancouver où il travaille sur des calculateurs quantiques. Bref une grosse tête qui avec cette série de livre vulgarise avec brio des notions scientifiques parfois nébuleuses. Professeur Astrocat au fond des océans est publié chez Gallimard Jeunesse.

Professeur Astrocat au fond des océans Crédit : Gallimard Jeunesse

Dans la même maison d'édition, voici : Poulpes. L'invertébré le plus intelligent de la terre, même s'il a un cerveau en forme de beignet, le poulpe est capable d'apprendre en observant les autres, il sait reconnaitre un motif, il a une mémoire à long terme et à court terme. Ce qui veut dire qu'il est capable de résoudre des énigmes, comme ouvrir une bouteille avec sécurité enfant.

L'auteur Owen Davey est un jeune illustrateur britannique. C'est brillant et intelligent. Poulpes est édité chez Gallimard Jeunesse.

Poulpes Crédit : Gallimard Jeunesse

Que peut-on faire pour protéger ces océans et ces animaux qui les peuplent ?

Les enfants, c'est votre mission pour 2021 et les années qui viennent. Mission qu'on retrouve dans ce très bel album grand format aux éditions Rue du Monde, baptisé Et si on redessinait le monde ? On le doit à Daniel Picouly et Nathalie Novi. Les mots de Daniel Picouly se mêlent avec élégance aux dessins plein de délicatesse de Nathalie Novi.

Des anciennes cartes d'atlas sur lesquelles elle a laissé danser ses couleurs et ses pinceaux. C'est un livre plein de poésie, pour faire réfléchir à l'état du monde. C'est la réédition d'un livre né il y a 7 ans, réédition revue et corrigée car le monde va encore plus mal qu'il y a 7 ans.

Et si on dessinait le monde ? est édité par Rue du Monde.

Et si on redessinait le monde ? Crédit : Rue du Monde