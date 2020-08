Idée vacances en France : partir sur les traces de Paul Cézanne à Aix-en-Provence

publié le 12/08/2020 à 11:47

On vous invite à partir sur les traces de Paul Cézanne à Aix-en-Provence cet été. La cité du Roi René a longtemps ignoré le peintre qui y est pourtant né et y a peint durant la majorité de sa vie. La ville propose aujourd'hui un itinéraire pédestre balisé qui permet de visiter la ville d'Aix-en-Provence comme Cézanne la vivait.

Cet itinéraire pédestre débute au pied de la statue de Paul Cézanne sur la place de la Rotonde devant l'office du tourisme. C'est son directeur Michel Fraisset qui va nous guider. Ce passionné est un spécialiste reconnu du peintre né ici en 1839 et décédé en 1906. "Il y a 3.500 clous au sol marqués de la lettre C comme Cézanne qui permettent de jalonner ce parcours qui va du cours Mirabeau à la banque paternelle, la chapellerie de son père, à la maison où il est né", détaille-t-il.

On "découvre ainsi l'ensemble des lieux de vie de Paul Cézanne à Aix-en-Provence". Autre lieu de vie du peintre, un des plus intimes peut-être, son atelier. Il y a peint entre 1902 et 1906 des dizaines d'oeuvres aujourd'hui conservées dans les plus grands musées du monde. Un atelier que des mécènes américains ont sauvé des griffes d'un promoteur au début des années 1950 et qui est resté tel quel depuis.

De son atelier à la bastide familiale

On y retrouve ses vêtements, sa blouse de peintre, son manteau, son costume, son béret et son chapeau melon, mais aussi son matériel de peintre et les objets de ses natures mortes. Il y a aussi dans un mur une grande fente verticale que Cézanne a eu l'idée de faire pour faire passer ses grands tableaux, notamment Les Grandes Baigneuses. Le plus grand fait 2 mètres 08 par 2 mètres 51 donc ils ne passaient pas par l'escalier et le peintre a ainsi créé ce "passe-tableaux".

Les passionnés peuvent ensuite se rendre à la bastide familiale de Cézanne, la magnifique bastide du Jas de Bouffan, qui est actuellement en travaux. C'est ici qu'ont été peint les fameux Joueurs de cartes. La ferme à côté de la bastide voyait circuler des ouvriers agricoles qui serviront de modèles aux joueurs de cartes du célèbre tableau. C'est une des toiles les plus chères vendues au monde : plus de 260 millions d'euros.

Il faut ensuite quitter Aix-en-Provence pour rejoindre les carrières de Bibémus, dont la roche ocre a inspiré au peintre ses plus belles œuvres. Certaines étaient annonciatrices du cubisme. Tous les bâtiments d'Aix-en-Provence sont en pierre de Bibémus qui donne cette couleur dorée particulière à la ville. Un contraste de couleurs de la roche, du ciel et du vert des arbres avec au loin la montagne Sainte-Victoire. Cézanne l'a représentée dans 87 de ses toiles.