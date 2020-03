publié le 03/03/2020 à 11:08

Pour ses adieux, Philippe Candeloro s'offre une dernière grande tournée avec Holiday On Ice. Des adieux particulièrement émouvants et féeriques parce qu'ils s'insèrent dans le dernier spectacle de la troupe d'Holiday On Ice qui nous entraîne dans un voyage cosmique baptisé Supernova.

L'histoire commence sur terre, première apparition en vidéo de Philippe Candeloro au coté de Patrick Baudry, les deux hommes sont dans une navette. Démarre alors le spectacle, mélange de danse, de performances sur glace, dans les airs et agrès. L'histoire nous plonge dans un royaume lointain au cœur des glaces éternelles, puis dans un incroyable voyage dans les étoiles. 2 heures de show, dont 2 numéros de Philippe Candeloro. "J'ai dit oui [au spectacle], car je sens que ma fin d'artiste sur glace approche à cause de l'âge, du corps qui commence à souffrir. J'ai eu une vie extraordinaire, une carrière extraordinaire, je n'avais pas envie de finir aigri (...) Je veux impérativement finir correctement ma carrière d'artiste", explique-t-il.

Le spectacle a été adapté pour lui, dans les autres pays, on ne rend pas hommage à Philippe Candeloro. "C'est un spectacle international créé pour 3 ans et chaque pays qui accueille le spectacle l'adapte en fonction de sa culture, et nous, on a pensé qu'effectivement Philippe était le meilleur représentant du patinage en France aujourd'hui. Et donc on crée avec lui les numéros qui vont toucher les Français. Il fait une rétrospective de ses plus grands moments", précise Olivier Genest, le producteur exécutif de la tournée française d'Holiday On Ice.