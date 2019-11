publié le 29/11/2019 à 14:29

Aujourd’hui c’est un duo... « surprenant » que Stéphane Bern reçoit, deux personnalités qui ne pensaient sans doute pas collaborer ensemble un jour : le patineur préféré des français, ex vice-champion du monde (entre autre !) Philippe Candeloro et l’ancien pilote de chasse, deuxième français à avoir voyagé dans l’espace, Patrick Baudry.

Tous deux viennent nous présenter le nouveau spectacle Holiday on Ice, « Supernova », qui tournera autour du monde de l’espace et qui se jouera à partir du 27 février au Palais des sports à Paris, avant de partir en tournée dans toute la France, en partenariat avec RTL.

Un nouveau show qui s'annonce grandiose, sur lequel Patrick Baudry est intervenu comme consultant et dont Philippe Candeloro sera pour la dernière fois la vedette française, entouré d'une quarantaine de patineurs venus du monde entier !

En effet, après 20 ans d’une collaboration fructueuse avec le plus grand spectacle sur glace du monde, Philippe Candeloro, double médaillé Olympique, vice-champion du monde de patinage artistique effectuera sa dernière grande tournée en tant que patineur ! Une occasion unique d’applaudir une dernière fois, le patineur préféré des français.

Supernova Crédit : Holiday on ice

Holiday on Ice est de retour en France dès le 27 février 2020 au Dôme de Paris – Palais des Sports avec son nouveau spectacle SUPERNOVA, qui vous emmène cette année en voyage dans les étoiles.

PARIS : du 27 février au 1er mars 2020

ORLÉANS : 03 et 04 mars 2020

CLERMONT FERRAND : 07 et 08 mars 2020

MONTPELLIER : 10 et 11 mars 2020

MARSEILLE : du 13 au 15 mars 2020

GRENOBLE : 17 et 18 mars 2020

LE MANS : 21 et 22 mars 2020

EPERNAY : 24 et 25 mars 2020

TOURS : 28 et 29 mars 2020

BORDEAUX : 31 mars et 1er avril 2020

METZ : 04 et 05 avril 2020

CAEN : 07 et 08 avril 2020

NANTES : 11 et 12 avril 2020

ROUEN : 14 et 15 avril 2020

CERGY : du 17 au 19 avril 2020

AMIENS : 21 et 22 avril 2020

LYON : 25 et 26 avril 2020

DIJON : 28 et 29 avril 2020

RENNES : 02 et 03 mai 2020

BREST : 05 et 06 mai 2020

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Luana Belmondo, Régis Mailhot et Patrice Carmouze !