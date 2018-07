"Groenland Vertigo" d'Hervé Tanquerelle est la BD RTL de janvier 2017

publié le 27/01/2017 à 09:43

Le lauréat de la bande dessinée RTL de janvier est Groenland Vertigo d'Hervé Tanquerelle, édité par Casterman. Si vous aimez Tintin, vous allez adorer cette histoire. Hervé Tanquerelle a truffé son récit de clins d'œil aux album d'Hergé, et à vrai dire, c'est un des plus beaux hommages qu’on pouvait lui rendre. L'histoire est la suivante : Georges est un auteur de bandes dessinées en mal d'inspiration et en manque d'argent.



Mais voilà que Georges reçoit une invitation inattendue. On lui propose d’accompagner une équipe d'artistes et de scientifiques au Groenland, au sein du plus grand système de fjords au monde. Il s'agit d'installer in situ l’œuvre monumentale d'un artiste contemporain, censée sensibiliser le monde contre la ruée vers l'or noir dont est victime le Groenland. Georges est casanier, il déteste les voyages, prendre un train de Nantes à Paris lui fiche les crampes, c’est l’anti-Tintin, une sorte de pied nickelé en chambre.

Il ressemble parait-il beaucoup à l'auteur Hervé Tanquerelle. Mais comme c'est tout de même le Groenland, que les icebergs et les ours polaires affamés ont quelque chose de grisant, Georges accepte l’invitation. Huit mois plus tard, il est en Islande, au bord d'une goélette direction le Groenland. Un voyage qu'a réellement fait l'auteur, Hervé Tanquerelle en 2011.

Des personnages hauts en couleurs

Mais la vie sur une Goélette n'est pas de tout repos ! Il faut faire des tours de veilles sur le pont, ce qu'on appelle le quart. Ce serait simple s’il ne fallait pas, d’abord, enfiler cette combinaison de survie. Georges n'y arrive pas, pas plus qu'il ne comprend comment tenir la barre, ou s'adapter à l'aquavit et à l'agneau fumé. Et puis surtout il faut vivre avec cette équipe composée de personnages hauts en couleur. Le plus odieux étant évidemment Ulrich Kloster, l’artiste contemporain autour de qui tourne ce projet insolite. L’homme est tellement égocentrique que ça en devient risible.



Il y a aussi de l'humour dans ce Groenland Vertigo, par son côté rocambolesque. Tout le monde manipule ce pauvre George, dont les maladresses portent sans arrêt l’expédition au bord du drame. Mais l’intérêt de cet album c’est la finesse et la vérité des portraits que brosse Tanquerelle. Les artistes sont particulièrement soignés. On a parlé de Ulrich Kloster l’installateur, mais il y a aussi l'écrivain voyageur Joan Freucken, une sorte de capitaine Haddock dont le portable aboie quand sonne l'heure du coup de jaja et dont le seul but dans cette expédition est de retrouver des bouteilles de whisky centenaires laissées par des explorateurs dans l'Arctique.



Voilà ainsi va ce Groenland Vertigo où rien ne se passe comme prévu. Entre des retournements d'Iceberg, et le surgissement de baleines, les grognements d'ours blancs et les whiskys de 150 ans d’âge, le dépaysement proposé par Hervé Tanquerelle est absolu. Le nouveau jury du grand prix RTL est très heureux que Groenland Vertigo soit bande dessinée RTL de janvier. Un jury composé des librairies Aladin à Nantes, du Furet du Nord à Lille, de l'Atelier en Face à Paris ainsi que les sites BDgest et Sequence BD.



Sachez que si vous voulez vous faire dédicacer Groenland Vertigo par Hervé Tanquerelle il sera sur le stand Casterman à Angoulême vendredi 27 après-midi et samedi 28 janvier toute la journée. Vous pouvez également tenter de remporter votre exemplaire dédicacé de Groenland Vertigo, BD RTL du mois janvier.

"Groenland Vertigo", BD RTL du mois de janvier 2017 Crédits : Casterman | Date : 26/01/2017 6 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > "Groenland Vertigo", BD RTL du mois de janvier 2017 Crédits : Casterman | Date : "Groenland Vertigo", BD RTL du mois de janvier 2017 Crédits : Casterman | Date : "Groenland Vertigo", BD RTL du mois de janvier 2017 Crédits : Casterman | Date : "Groenland Vertigo", BD RTL du mois de janvier 2017 Crédits : Casterman | Date : Groenland Vertigo, BD RTL du mois de janvier 2017 Crédits : Casterman | Date : "Groenland Vertigo", BD RTL du mois de janvier 2017 Crédits : Casterman | Date : 1 / 1 < > +

Les autres BD en lice :





Idéal Standard, Aude Picault, Dargaud.

Proies faciles, Miguelanxo Prado, Rue de Sèvres.

Au bout du fleuve, Jean-Denis Pendanx. Futuropolis.

Spirou - Le maître des hosties noires, Yann et Schwartz, Dupuis.

Votez le Teckel, Bourhis et Mardon, Casterman.

Scalp, Hugues Micol, Futuropolis.

Un soleil entre deux planètes mortes, Anneli Furmark, Editions çà et là

Alena, Kim W Andersson, Glénat

Irena de Morvan, Tréfouel et Evrard, Glénat

Au bout du fleuve, Jean-Denis Pendanx, Futuropolis

La cire moderne, Cuvellier et Max de Radiguès, Casterman

Jeu d’ombres, Tome 2, Merwan Dedola, Glénat

Jacques Prévert n'est pas un poète, Cailleux et Bourhis, Air Libre.

Au commencement était la colère, Tome 1, Zidrou et Homs, Dargaud

Le dessein, Jonathan Munoz, Glénat

La saison des démons, Tome 1, Boiscommun et Runberg, Le Lombard.