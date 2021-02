publié le 18/02/2021 à 11:00

C'est le dernier des 5 livres sélectionnés en finale du Grand Prix RTL-Lire 2021. Son titre : Le Diable parle toutes les langues de Jennifer Richard aux éditions Albin Michel. Et ce diable s'appelle Basil Zaharoff, un homme aujourd'hui oublié alors qu'il a été le principal marchand d'armes du XXe siècle, "le plus grand marchand de mort des temps modernes", selon l'écrivain Romain Gary.

Une des plus grandes fortunes de l'époque, également magnat de la presse et du pétrole, banquier et généreux mécène, amis de tous les puissants, chefs d'État et de gouvernement, ses clients. Jennifer Richard dresse un portrait fascinant, au soir de sa vie, de cette incarnation d'un capitalisme sans foi ni loi.

Basile Zaharoff qui a fourni les armes de toutes les guerres du début du XXe siècle meurt en 1936, à la veille du second conflit mondial. Il avait pourtant déjà choisi son camp, celui du profit comme le révèle Jennifer Richard. Et profitant de la liberté du roman, Jennifer Richard imagine une rencontre hallucinante de Zaharoff et d'Hitler dans la résidence du Führer à Berchtesgaden.

Autres pages fortes du livre : la lettre d'une mère d'un soldat de 14-18 : un combattant irlandais tué à la bataille des Dardanelles qui vit s'affronter les Alliés et les Turcs. Jennifer Richard imagine les mots d'une mère adressés au vrai coupable, à ses yeux, de la mort de son fils, Basil Zaharoff, le marchand d'armes, c'est bouleversant. Aussi détestable que soit Basil Zaharoff et son commerce, l'homme n'est pas moins complexe. Jennifer Richard a l'intelligence de ne pas l'enfermer dans une vision simpliste en racontant l'amour de sa vie, Pilar, la belle duchesse espagnole.