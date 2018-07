"Gaston, au-delà de Lagaffe" : l'exposition à ne pas manquer

et La rédaction numérique de RTL

publié le 27/01/2017 à 20:56

Le Centre Georges Pompidou célèbre le 60e anniversaire de Gaston Lagaffe. L'occasion de revenir sur l'histoire de cette icône de la bande dessinée, "née d'une farce", comme l'explique Christelle Pissavy-Yvernault. Son créateur, Franquin, voulait effectivement faire une blague dans les pages du Journal de Spirou, relate cette spécialiste du dessinateur belge. L'idée était "d'introduire un personnage qui n'aurait pas de fonction", sorte de héros sans emploi à une époque ou tout le monde devait trouver sa place dans la société.



Les tribulations de Gaston s'étaleront jusqu'en 1996, sur près de 900 planches. Des aventures qui "s'inscrivent dans un quotidien ordinaire" auxquel chacun peut s'identifier aisément. D'autant que cet employé de bureau a bien vieilli. "Quand vous lisez le fond du propos de Franquin, c'est de toute époque et de toute éternité", abonde Christelle Pissavy-Yvernault.

L'exposition du Centre Georges Pompidou s'attache à faire découvrir les coulisses de Gaston, les sources d'inspiration de Franquin et l'art de cet immense dessinateur. "Franquin amène chacun de ses gags, construit ses planches et dynamise son dessin d'une façon extrêmement juste et exceptionnelle", confie la spécialiste. L'exposition est à découvrir jusqu'au 17 avril 2017.