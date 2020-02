publié le 05/02/2020 à 14:30

Que se passe-t-il quand le tout nouveau Président de la République (François-Xavier Demaison), fraîchement élu, ne parvient plus à prononcer de discours ? Quand il se sent empêché, physiquement (!), de lire ce qu'il a préparé pour son investiture ? Que cache cette réaction psychosomatique ? Et si ces démangeaisons inopinées trahissait chez l'élu une angoisse dévorante... liée à la fonction suprême ?! Autant de questions auxquelles va devoir répondre le "plus grand psychiatre de sa génération" (François Berléand), dépêché en urgence à l'Elysée...

C'est à partir de ce postulat, très malin, adapté d'une pièce espagnole, que les deux comédiens vont se donner la réplique à partir du 25 février sur les planches du Théâtre Antoine, dans une mise en scène de Bernard Murat. L'occasion d'explorer les arcanes du pouvoir et de la psychanalyse... la psychanalyse, justement, un sujet que François Berléand connaît bien ! Non seulement il a déjà joué le rôle d'un psy (dans l'excellent Deux moi de Cédric Klapisch), mais il n'a jamais fait mystère des difficultés qu'il a traversé enfant (il se prenait pour le fils de l'homme invisible) et de la manière dont des psychiatres lui ont sauvé la vie. Et à la question de Stéphane Bern "Est-ce que les comédiens sont nombreux à consulter ?", la réponse de François Berléand fuse: "Il y a beaucoup de fous chez les acteurs !"

À noter que l'adaptation de la pièce est signée Matthieu Delaporte et Alexandre de la Pattelière, les auteurs à succès du Prénom !

Par le bout du nez - Théâtre Antoine (Paris 10e) - À partir du 25 février 2020 - Du mardi au vendredi à 21h - Samedi à 16h et 21h - Dimanche à 16h

Par le bout du nez Crédit : Théâtre Antoine

"Alors qu'il doit prononcer son discours d'investiture, le tout nouveau président de la république est pris d'une absurde démangeaison nasale. Incapable de prendre la parole en public sans se ridiculiser, il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre. Malgré son rejet et sa méfiance pour tout ce qui touche à la psychanalyse, le tribun va devoir se confier... Mais c’est difficile de s’allonger quand on s’est promis de redresser la France! Ils n'ont qu'une heure : ça tombe bien, c'est la durée d'une séance. Alors que le temps presse, et que les secrets remontent à la surface, les deux hommes se lancent dans un duel où chacun essaye de prendre le pouvoir. Entre le Président et le Psy, qui aura le dernier mot ?"



