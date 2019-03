En Route pour 2019

publié le 31/12/2018 à 21:00

Stéphanie Loire a réuni tous les spécialistes de RTL dans leurs domaines respectifs pour évoquer les événements qui risquent de marquer l'année 2019.

Cinéma, musique, télévision, sport, automobile, ils vous donnent le programme de la nouvelle année.



Découvrez les nombreux sujets et domaines qui seront abordés dans l'émission.

Le Cinéma avec Stéphane Boudsocq et Thierry Chèze

Le film le plus attendu de 2019 en France / International ?

Vos pronostics pour les Oscars : Meilleur film / réalisateur / acteur / actrice

La pépite à découvrir en 2019 / Le film a éviter en 2019

Le top / le flop de 2018 ?

Votre avis : Netflix est-il en train de bousculer le monde du cinema ? (avec pour exemple le film Roma d’Alfonso Cuaron.)

Le Sport avec Eric Silvestro et Didier Roustan

L’événement sportif qui va marquer 2019 ?

La discipline sportive dans laquelle les français vont briller en 2019 ?

Le rendez-vous sportif que redoutent le plus les Français ?

Le sportif et la sportive de 2019 ?

Le top / le flop de 2018 ?

Votre avis : Le traitement médiatique du foot féminin a t il évolué ? (Coupe du monde de foot féminin)

La TV avec Isabelle Morini Bosc et Rémi Jacob

Les nouveautés télé qui vont marquer 2019 ?

Ce que l’on va encore voir a la télé en 2019 et dont on se serait bien passé?

Les visages télé qui vont faire parler d'eux en 2019 ?

Le top / le flop de 2018 ?

Votre avis : Détrônée par les plateformes vidéo et concurrencée par les nouveaux usages, la télé a-t-elle encore de l’avenir ?

La Musique avec Steven Bellery et Eric Jean-Jean

Le concert le plus attendu de 2019 ?

Les artistes qui vont tourner sur nos playlist en 2019 ?

L’artiste qui a émergé en 2018 et qui sera le talent de 2019 ?

L’album le plus attendu de 2019 ?

Le top / le flop de 2018 ?

La pépite musicale que vous voulez nous faire découvrir ?

Votre avis : les plateformes digitales ont-elles donné un coup de jeune a l’industrie musicale ?

L'Automobile avec Christophe Bourroux et Florian Martin

Le véhicule de 2019 sera-t-il électrique? (A quand le tout électrique?)

Quel avenir pour le diesel en 2019 ?

Qui sera le constructeur automobile le plus innovant de 2019 ?

Quelles sont les nouveaux équipements qui vont nous faciliter la vie au volant en 2019 ?

Le Top / flop de 2018 ?

Votre avis : L’Hydrogène a-t-il un avenir comme carburant automobile ?