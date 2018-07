Robert De Niro a participé à "The Ghosts of Ellis Island", court-métrage de JR sur l'immigration aux États-Unis

Le 25 mai, la pyramide en verre située au centre du Musée du Louvre a "disparu". La cause ? L'artiste JR, qui en a fait recouvrir les parois avec des photos du bâtiment situé à l'arrière, pour créer une illusion d'optique. Âgé de 33 ans, JR est l'un des artistes français les plus en vue des 10 dernières années. Il est spécialisé dans l'installation de gigantesques photographies en noir et blanc sur des bâtiments de toutes sortes, et souvent. Artiste "engageant" mais pas engagé, il met en général des inconnus en avant. Anonyme et discret - il n'a jamais dévoilé son visage en entier - l'artiste originaire de banlieue parisienne passe aussi beaucoup de temps à immortaliser de nombreuses célébrités, et il collabore même avec certaines d'entre elles, comme Robert De Niro, Agnès Varda et David Lynch.



Des collaborations 100% VIP

JR a beaucoup travaillé avec l'acteur Robert De Niro. Ils ont collaboré pour un projet de court-métrage, The Ghosts of Ellis Island, consacré à l'immigration aux États-Unis. Ils ont tourné à Ellis Island, l'île par laquelle transitaient les immigrés, au début du 20e siècle, avant de pouvoir entrer à New York. Elle a été fermée en 1954. Robert De Niro y campe un immigré qui n'a pas passé les tests médicaux, et est devenu un fantôme. JR y fait figurer de nombreux portraits en noir et blanc, sa marque de fabrique.

Depuis plusieurs mois, l'artiste collabore avec l'une de ses consœurs, Agnès Varda. Ensemble, ils ont recueilli des dons sur Internet pour financer un documentaire, VisagesVillages. Ils ont sillonné la France à bord d'un camion photographique, pour partir à la rencontre des Français et réaliser un court documentaire. Ils se sont rendus ensemble au Festival de Cannes cette année, sans dévoiler où en est leur projet.



Suivre les célébrités en plein travail

JR a suivi Robert De Niro jusque sur le tournage du film Joy, sorti en fin d'année 2015. JR a pu y tourner quelques scènes, qui figurent sous forme de flashbacks. Il a également pris quelques photos sur le tournage, de Jennifer Lawrence par exemple. JR s'est aussi rendu sur le plateau du premier film réalisé par Katie Holmes, et y a photographié l'actrice.





À en croire son compte Instagram, JR parvient à avoir accès à de nombreuses popstars. Il a ainsi pris Pharrell Williams en photo, lové dans les bras de son épouse. Il a suivi Madonna à plusieurs reprises, prenant des photos d'elles juste avant qu'elle monte sur scène. JR était là pour filmer la Madonne lorsqu'elle a improvisé un mini-concert sur la Place de la République, fin 2015, pour rendre hommage aux victimes des attentats.

JR s'est aussi glissé dans les coulisses de l'AccorHotels Arena, fin décembre, lorsque U2 y est revenu assurer les concerts annulés à la suite des attentats. Il a photographié la rencontre entre le quatuor irlandais et Eagles of Death Metal. Présent lors de l'attaque contre le Bataclan, il avait été invité par U2 à se produire à Bercy.

Détourner l'image des stars

Pour sa série Paper Portrait, JR ne photographie que des stars. Le principe est simple : prendre une première photo, l'imprimer en grand format, puis mettre la personnalité en situation face à son cliché. Matthieu Chedid, Sean Penn, Ibeyi, Gad Elmaleh ou encore, Marion Cotillard, se sont prêtés à l'exercice.