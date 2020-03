Emission spéciale Patrimoine

publié le 26/12/2019 à 13:00

Romain Gubert vient nous parler du récit palpitant qu'il signe aux éditions Grasset: La nuit de Notre-Dame, par ceux qui l'ont sauvé. Avec moult détails, recueillis auprès des soldats du feu, il revient sur cette terrible journée du 15 avril 2019 qui a vu la Cathédrale Notre-Dame de Paris prendre feu et perdre sa fameuse toiture. Un incendie dont les conséquences auraient pu être bien pires sans la mobilisation de 600 hommes, 80 camions, 15 lances à incendie de grande puissance, 6 lances à mousse, 2 bateaux d’aspiration en eau, des drones, un robot téléguidé...



"C’est la nuit la plus longue, où chacune et chacun se lance dans le combat avec courage, détermination, professionnalisme. Collectivement. Portant au plus haut les valeurs de la France et la redoutable devise : « Sauver ou périr ».

Aujourd’hui, pour la première fois, ensemble, nos héros acceptent de raconter."

La nuit de Notre-Dame Crédit : Grasset

Changement de registre total avec l'écrivain et éditeur Jean-Loup Chiflet, qui vient nous parler d'une toute autre forme de patrimoine, néanmoins très importante : l'humour ! De Montesquieu à Coluche, de Feydeau à San Antonio, de Courteline à Bourvil, de Beaumarchais à Francis Blanche, de Mark Twain à Perec, de Proust à Allais en passant par le cardinal de Retz, les Pataphysiciens, Molière, Blondin et bien d'autres, l'auteur a essayé de comprendre et d'analyser le mécanisme complexe de l'humour. Mais comment l'expliquer quand le seul fait de le définir présente peut-être le risque de le faire disparaître ?

Dictionnaire amoureux de l'humour Crédit : Plon

A l'honneur également dans cette "spéciale patrimoine": le Moulin Rouge ! Haut lieu des nuits parisiennes qui fête ses 130 ans cette année. Pour retracer l'histoire de ce cabaret mythique, Stéphane Bern reçoit Jean-Victor Clerico, directeur général du Moulin rouge, que son arrière-grand-père a racheté en 1955. L'occasion de livrer quelques anecdotes inédites sur ce temple des jolies danseuses... et du "made in France" !

Féerie Crédit : Moulin Rouge

Enfin plongez au cœur des joyaux secrets de la République avec l'historien Fabien Oppermann. Dans son ouvrage Dans les châteaux de la République, le pouvoir à l'abri des regards (éditions Tallandier), il fait découvrir La Lanterne (à côté de Versailles), le Grand Trianon, Rambouillet, Marly, Vizille, Champs-sur-Marne, Brégançon, Souzy-la-Briche et la Celle-Saint-Cloud: 9 résidences à disposition de nos chefs d'Etat et de leurs visiteurs.

À l’appui d’archives inédites et de nombreux témoignages, Fabien Oppermann nous ouvre les portes de ces châteaux, palais, résidences d’été, pavillons de chasse et belles demeures où se distraient nos présidents et leurs invités et où se nouent des intrigues. Entre politique, diplomatie et famille, l’histoire des résidences secondaires de la République est aussi celle des pratiques du pouvoir.

Dans les châteaux de la république Crédit : Tallandier

