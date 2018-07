et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/04/2018 à 07:47

Alors que la famille royale britannique fait la une des médias, entre la naissance du Royal Baby et le mariage du prince Harry dans trois semaines, Stephen Clarke publie son nouveau livre Elizabeth II ou l'humour souverain chez Albin Michel.



Un livre bourré d'anecdotes dans lequel cet anglais de Paris nous révèle que sous ses dehors austères, la reine ne manque pas de fantaisie. "J'ai eu l'idée de faire le livre quand je l'ai vu avec James Bond, ce fameux film qu'elle a tourné pour les Jeux Olympiques de 2012", explique l'auteur. Lors de ce happening, on voit Elizabeth II (sa doublure) qui saute en parachute avant d’atterrir dans la loge royale du stade. Pour l'auteur britannique, cela prouve que "la famille royale était devenue moderne (...) et que la reine ne se prenait pas complètement au sérieux".

Un sens de l'autodérision que Stephen Clarke met en illustration dans son livre. À l'image de ce moment où Elizabeth II se surnomme Miss Piggy quand elle voit des photos où elle se montre sévère, comme la célèbre marionnette du Muppet Show.

Elizabeth II ou l'humour souverain chez Albin Michel.



"Elizabeth II ou l'humour souverain" de Stephen Clarke est dans "Les Livres ont la parole" Crédit : Albin Michel

Le coup de cœur du libraire

Neuf contes de la grande écrivaine canadienne Margaret Atwood, chez Robert Laffont. Un recueil de nouvelles tour à tour poétiques, gothiques ou futuristes, qui n'est autre que le coup de cœur d'Elisabeth Thévin, de la librairie Page 36 à Gisors.

"Neuf contes" de Margaret Atwood Crédit : Robert Laffont