Le Clezio est tombé sous le charme de la capitale sud-coréenne depuis une dizaine d'années. Il y a vécu et enseigné à l'université. Son héroïne, Bitna, une jeune étudiante sans le sou, invente et raconte contre rétribution des histoires pour Salomé, immobilisée par une maladie incurable. Une superbe métaphore du métier d'écrivain et un hymne poétique à Séoul, devenue l'une des sources d'inspiration de Le Clézio.



"Je voulais écrire quelque chose sur la ville. (...) La meilleure façon de les écrire, c'était d'imaginer des histoires qui se passait dans cette ville", explique l'auteur. Pour lui, "la littérature est le plus beau monument que l'Homme ait créé".

Dans son roman, l'écrivain raconte des histoires fictives, mais inspirées de la réalité. "Pour la plus grande part, ce sont des faits divers, des histoires vraies, qui s’appuient sur une certaine réalité historique".

Bitna, sous le soleil de Séoul chez Stock



"Bitna, sous le soleil de Séoul" de J.M.G Le Clézio Crédit : Stock