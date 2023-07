Concours du Premier Roman Jeunesse : découvrez les 3 finalistes

Gallimard jeunesse, RTL et Télérama se sont associés pour la 5e édition du Concours du Premier Roman Jeunesse. Ce concours permet à un auteur (ou autrice) jeunesse de voir édité son premier roman.

Pas moins de 1.458 manuscrits ont été déposés sur le site dédié au concours. Parmi eux, trois ont été retenus et sont les finalistes cette année :



"Chasseurs de légendes", par Emma Gachon

390 pages – genre : fantastique

L’autrice a 22 ans. Jeune diplômée en développement durable, elle vit à Metz.

En plein cœur d’une pandémie d’origine magique, une enquêtrice tourmentée par son passé

pourchasse les mythes, des êtres légendaires qui ont basculé dans la réalité du jour au lendemain… à moins qu’ils n’aient toujours été parmi nous.

De complots en révélations, de Maastricht à Paris, un polar haletant à travers l’Europe et ses contes.

"La saison des fleurs", par Loly Axmann

350 pages – genre : drame

L’autrice a 29 ans et vit à Toulouse. Elle est traductrice littéraire.

Dans un moulin isolé, à l’orée de la forêt, trois soeurs que tout oppose doivent mettre leurs différends de côté et plonger dans le passé terrible d’une femme qu’elles croyaient connaître : leur mère.

Une voix singulière pour un roman coup de poing, sombre et poignant.

"On ne dit pas sayonara", par Antonio Carmona

96 pages – genre : vie quotidienne

L’auteur a 32 ans, a écrit plusieurs pièces de théâtre destinées aux enfants et vit à Villeurbanne.

Depuis la mort de sa mère, Élise vit seule avec son père, tous les deux prisonniers de leur tristesse. Mais quand sa grand-mère, fraîchement débarquée du Japon, et sa meilleure amie fan de manga l’incitent à participer à un improbable concours national de puzzle, les choses prennent un tour inattendu.

Un roman sensible, pudique et drôle, qui aborde le deuil et les prémices de l’adolescence avec un ton unique.

Le roman gagnant sera annoncé dans le cadre du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, le jour de sa sortie en librairie.

