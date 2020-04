"La Dispute de Tito et Pépita" : une histoire tendre, lue par Amalia Low

publié le 17/04/2020 à 06:02

Ces auteurs et autrices de livres jeunesse sont confinés comme vous. Alors, ils et elles ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une histoire absolument inoubliable. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour...



Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents. Dans ce tout premier épisode de Lis-moi une histoire, un nouveau podcast RTL, nous vous proposons : La Dispute de Tito et Pépita, une histoire d'amitié qui commence pourtant assez mal...

Tito et Pépita vivent de chaque côté d'une rivière, et ne peuvent pas se voir en peinture. Chaque jour, ils se croisent sans se saluer et ruminent leur antipathie...



La Dispute de Tito et Pépita, est ici lu par Amalia Low, son autrice. Le livre est disponible en librairies.

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par son autrice ou son auteur. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.